Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı. Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Diğer kişi ise 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kilometre açıkta kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde girdikleri Van Gölü'nde kaybolan 3 kişiden 1'i kurtarıldı.

Çarpanak Adası yakınlarında 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma ekibinin bölgedeki bir araçta 3 kimlik tespit etmesi üzerine, gölde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, gölde 2 kişinin cansız bedenlerine ulaştı.

Akıntıya kapılarak kaybolan diğer kişi de 4 saatlik çalışmanın ardından 2 kilometre açıkta kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarpanak Adası Van Gölü Tuşba Van Yaşam Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title