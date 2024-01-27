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Van Gölü'nde arızalanan balıkçı teknesi Tatvan Feribot Limanı'na çekildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde motoru arızalanan bir balıkçı teknesi deniz polisi tarafından halat bağlanarak Tatvan Feribot Limanı'na çekildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde motoru arızalanınca sürüklenen balıkçı teknesi, deniz polisi tarafından halat bağlanarak, Tatvan Feribot Limanı'na çekildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Tokaçlı köyü açıklarında kaptan Celal Pirol'un kullandığı 'Deryalı' adlı balıkçı teknesinin motoru arızalandı. Sürüklenen teknenin kaptanı Pirol, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine balıkçı teknesinin olduğu bölgeye Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'ne bağlı deniz polisi sevk edildi.' Deryalı' adlı balıkçı teknesini KB-1301 botuna bağlayan deniz polisi, kaptan Celal Pirol ve arkadaşı Hakan Biltekin'in bulunduğu balıkçı teknesini halat yardımıyla Tatvan Feribot Limanı'na çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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