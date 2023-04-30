Van Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın, Saray, Erciş ve Muradiye ilçelerinden sonra şimdi de Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan sulak alanda yangın çıktı. Birçok yaban hayvan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Van Gölü havzası sulak alanları, son günlerde yangınlarla gündemde. Tuşba ilçesi Van YYÜ yakınındaki Van Gölü kıyındaki sazlıkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri tarafından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.