Van Gölü Havzasında Dikkuyruk Sayısında Artış

Van Gölü Havzasında Dikkuyruk Sayısında Artış
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Van Gölü havzasında yürütülen koruma çalışmaları, nesli tehlike altında olan dikkuyruk kuşlarının sayısını artırarak bölgedeki biyoçeşitliliğe katkı sağladı. Uzmanlar, sulak alanların koruma altına alınmasının önemine dikkat çekti.

Van'da koruma tedbirleri dikkuyruk sayısını artırdı

VAN - Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'nin gözlemlenebildiği Van Gölü havzasında doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması nesli tehlike altında olan dikkuyrukların (Oxyura leucocephala),sayısını artırdı.

Türkiye'de yaklaşık 450 kuş türünden 215'inin görülebildiği Van Gölü havzasında yaban hayatının korunabilmesi için yürütülen çalışmalar, havzanın kuş türleri açısından en zengin dönemlerinden birini yaşamasını sağladı.

"Vatandaşlarımız sulak alanları bataklık olarak görmemeli"

Van Gölü havzasının biyoçeşitlilik yönünden çok zengin olduğunu, yaban hayatı yönünden hem sucul hem karasal hem de ekosisteme bağlı olarak yaban hayvanı çeşitliliği fazla olduğunu ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bunlardan bazıları da kırmızı listede nesli tükenmekte olan hayvanlar. Van'da da bunun bayrak türü dik kuyruklar. Dik kuyruklar genellikle Erçek yolu üzerindeki üreme alanları mevcut. Türkiye'nin en büyük kolonilerden biri. Daha önceden yok olmak üzere olan ve şuanda Edremit sazlıklarında, Gevaş'ın Göründü sazlık alanlarında artık dik kuyruk üremesi arttı. Eğer korumayı devam edersek nesli tükenmekte olan bir hayvanın neslini devam ettirebilmesi için çalışma alanlarına Van Gölü havzası hizmet etmiş olacak. Bunun için vatandaşlarımız sulak alanları bataklık olarak görmemeli. Sulak alanlar tabiatın rahimleridir. Buralar üretken yerler ve canlılığın devamını sağlayan yerlerdir. Ne kadar sulak alan varsa, ne kadar biyoçeşitlilik varsa hayat o kadar güzeldir. Eğer tek tip insan dünyada tek yaşasa sonu en fazla belirli süre sonra kendi sonunu da hazırlamış olur. Van Gölü havzasında bu doğal miraslarımız olan sulak alanlar. Sulak alanında nesli tükenmekte olan dikkuruklar, allıturnalar, yaban kazları, karabataklar, Kara tavuklar yani bir dünya hayvan ekosistem dahilinde çok güzel şekilde yaşamakta. Bu sene dik kuyrukların fazla olması da bizi memnun etmekte" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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