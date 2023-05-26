Van Depreminde Firar Eden Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

VAN'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü jandarmanın Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2011 yılında kentte meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlünün Van'da olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 15 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan firari, dün yapılan operasyonla yakalandı. İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.