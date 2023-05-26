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Van Depreminde Firar Eden Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı

Van Depreminde Firar Eden Hükümlü 12 Yıl Sonra Yakalandı

Güncel Haberler

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

VAN'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü jandarmanın Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2011 yılında kentte meydana gelen depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan hükümlünün Van'da olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 15 yıl, 2 ay hapis cezası bulunan firari, dün yapılan operasyonla yakalandı. İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Suç Araştırma Timi JASAT Van Güncel Haberler

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