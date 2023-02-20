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Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri yaraların sarılmasına yardımcı oluyor

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Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri yaraların sarılmasına yardımcı oluyor

Van'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'ya giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arama kurtarma, asayiş, trafik ve yardım çalışmalarında görev alıyor.

Van'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'ya giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, arama kurtarma, asayiş, trafik ve yardım çalışmalarında görev alıyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden sonra Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Depremlerin ardından Van'dan Malatya'ya giden İl Jandarma Komutanlığı personeli, kentte asayişin sağlanması, arama kurtarma, tahliye ve yardımların dağıtılmasına yönelik çalışmalara destek veriyor.

Yaşam destek çalışmaları ve trafik hizmetlerinde de görev alan jandarma, ayrıca vatandaşlarla bir araya geliyor, çocuklara oyuncak dağıtıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Malatya Van Güncel Haberler

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