Van'daki Erçek Gölü'nde Göçmen Flamingolar

Van'daki Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor. Flamingolar, Erciş ve Muradiye sahillerinde de görülüyor. Fotoğraf tutkunları da kuşları görüntülemek için bölgeye akın ediyor.