Van'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Van-Erciş kara yolunda 9 aracin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van-Erciş kara yolunun Tasmalı Geçidi'nde 9 araç kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel