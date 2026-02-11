Haberler

Van'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Van'ın Saray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm okullarda eğitim bir gün süreyle durduruldu. Tüm eğitim kurumları 11 Şubat 2026 tarihinde kapalı olacak.

VAN'ın Saray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Saray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayıtı olumsuz etkiledi. Yağış, buzlanma ve sis nedeniyle tüm iki ilçedeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2026 Çarşamba günü ilçelerimizin genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik hasta, hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan kardan dolayı kapanan 87 yerleşim yeri yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
