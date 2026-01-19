Haberler

Van'da 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van'ın kırsal ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 116 mahalle ve 167 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu ve kırsal mahalle yollarının kapalı olduğu Çatak, Bahçesaray, Muradiye, Erciş ve Özalp ilçelerinde belediye ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

