Van'da Yeni Yılın İlk Bebeği 'Mert Buğra' Dünyaya Geldi

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine "Mert Buğra" ismi konuldu.

Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine başvuran Arzu ve Orhan Kural çiftinin erkek bebeği saat 00.00'da dünyaya geldi.

"Mert Buğra" ismi verilen bebek ve annesini ziyaret eden Kaymakam Murat Karaloğlu, aileyi tebrik ederek bebeğe çeyrek altın taktı.

Baba Orhan Kural, gazetecilere, Mert Buğra'nın üçüncü çocukları olduğunu söyledi.

Mutlu olduklarını dile getiren Kural, "Allah herkese hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirir." dedi.

Anne Kural ise mutlu olduğunu ifade ederek, "Kaymakam Bey bebeğimize çeyrek altın taktı. Çok mutlu olduk, teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kentte yılın ikinci bebeği ise 12.05'te dünyaya geldi. "İnci" ismi verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.