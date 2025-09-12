Van'da Yeşil Vatan Projesi Kapsamında Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığının "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında Van'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İpekyolu ilçesindeki Hürriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturdu.

Öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, doğa sevgisinin artırılması ve yeşil alanların korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin projeye sahip çıktığını belirten Aras, şunları kaydetti:

"Yeşil Vatan Projesi çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan büyük bir çevre seferberliğidir. Bu projeyle hem doğamızı koruyor hem de yeni nesillere çevre bilincini kazandırıyoruz. Burada dikilen her bir fidan, geleceğimizin teminatıdır. Ülkemizde zaman zaman yaşanan orman yangınları hepimizi derinden üzmektedir. Biliyoruz ki umudu yeşerten şey çocuklarımızın ellerinde toprakla buluşan bu fidanlardır."