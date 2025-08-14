Van'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Van'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programında öğrenciler Kur'an okudu, geleneksel halk oyunu Dabke gösterisi sergilendi. Kurslarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi.

Gürpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, Kur'a-ı Kerim okudu, Uluğ Bey Çocuk Akademisi öğrencileri de Filistin'in geleneksel halk oyunu "Dabke" gösterisi yaptı.

Kaymakam Yasin Erdem, kurslarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise kurslara katkı sunan personel, veli ve hayırseverlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, kurum amirleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.