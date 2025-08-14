Van'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi.

Gürpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler, Kur'a-ı Kerim okudu, Uluğ Bey Çocuk Akademisi öğrencileri de Filistin'in geleneksel halk oyunu "Dabke" gösterisi yaptı.

Kaymakam Yasin Erdem, kurslarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise kurslara katkı sunan personel, veli ve hayırseverlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, kurum amirleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.