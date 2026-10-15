Van'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

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VAN'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruş şüpheli para hareketi bulunan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında, banka hesaplarında toplam 2 milyar 359 milyon 884 bin 154 lira 82 kuruş şüpheli para hareketi tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 Ekim'de kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 19 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk olmak üzere toplam 22 dijital materyal ele geçirildi.

'ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA SÜRECEK'

Operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si adli makamlarca serbest bırakıldı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı