Haberler

Van'da yasa dışı avcılık denetimi; 8 kişiye işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde yasa dışı avcılık yapan 8 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ayrıca, yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 tüfek de el konuldu.

Van'da yasa dışı avcılık denetimi; 8 kişiye işlem yapıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından Van'da dron destekli yapılan koruma ve kontrol faaliyetinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele sürüyor. Van'da ekiplerimizce, zorlu kış şartlarına rağmen yürütülen dron destekli koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 8 şahsa idari işlem uygulandı. Denetimlerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Yaban hayatına yönelik her türlü müdahaleye karşı denetimlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi