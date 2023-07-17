Van'da yapılan operasyonlarda tarihi eser, sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser, gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi. 14 operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, tarihi eser, gümrük kaçağı sigara, telefon ve akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Temmuz'da gerçekleştirilen 14 operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 25 tarihi eser, 1601 litre akaryakıt, 4 bin 235 paket sigara, 69 elektronik sigara, 137 telefon, çeşitli tütün ürünleri, kurusıkı tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.