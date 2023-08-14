Van'da yapılan operasyonda 22 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, mazot, sigara, elektronik sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 40 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 6-13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 37 yıl hapis cezası bulunan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 22'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise 48 kişi ile 20 araç ve 6 motosikletin sorgulaması yapıldı, aranan 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 200 litre mazot, 522 paket sigara, elektronik sigara ile cep telefonu ele geçirildi.