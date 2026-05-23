Yağışlar Muradiye Şelalesi'nin debisini artırdı

Van'da etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle Muradiye Şelalesi'nin debisi yükseldi. Şelale, son yılların en coşkulu haliyle akarken, uzmanlar yağışların inci kefalinin üreme göçüne de olumlu yansıdığını belirtti.

Van'da etkili olan yağışlar, Muradiye Şelalesi'nin debisini artırdı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin debisi, yağışlar ve karların erimesiyle yükseldi.

Etkileyici manzarasıyla kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin de ilgisini çeken şelale, daha gür akmaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, son 60 yılın en yağışlı kışını geçirdiklerini söyledi.

Yağışların bölgedeki bütün akarsu ve su kaynaklarını olumlu etkilediğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Bunun en görünür yüzünü şu anda Muradiye Şelalesi'nde görüyoruz. Son yılların en coşkulu, en gürül gürül akan Muradiye Şelalesi karşımıza çıkıyor. Umut ediyoruz ki her yıl bu şekilde bol yağışlı olur ve havzadaki bütün şelaleler coşkuyla akar. Yağışlar inci kefalinin üreme göçüne de olumlu yansıyor. Geçen yıl akarsu debilerinin düşük olması nedeniyle sağlıklı bir göç yaşanmamıştı."

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
