Van'da vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında 70 personel ve 25 araçla park, sahil, gölet ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve insan sağlığını tehdit eden kent zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Veteriner İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, park, sahil bantları, gölet, bataklık, sazlık alanlarda ilaçlama yapıyor.
70 personel ve 25 araçla yürütülen çalışmaların, yaz boyunca belli periyotlarda devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu