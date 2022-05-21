Van'da &quot;uyuşturucu&quot; suçundan aranan kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da "uyuşturucu" suçundan aranan kişi tutuklandı

AA - İbrahim Halil Yakut - Güncel
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Van'da 'uyuşturucu' suçundan aranan kişi tutuklandı

Van'da "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Van'da "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 450 bin lira para cezası bulunan şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından tutuklandı.

AA / İbrahim Halil Yakut - Güncel

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