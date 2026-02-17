Haberler

Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 78 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan arazi aramasında, jandarma ekipleri tarafından toplamda 78 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında, 78 kilo 530 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışması sürüyor. Bu kapsamda ihbar sonrası Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi kırsalında arazi araması yapıldı. Arama-taramada; araziye gizlenmiş 43 kilo 935 gram skunk ile 34 kilo 595 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı