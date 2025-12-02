Van'da 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Oğulveren Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 60 kilogram skunk ele geçirildi.
