Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 580 Gram Asetik Anhidrit Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 4 kilo 580 gram asetik anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube müdürlükleri ile Başkale Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 4 kilo 580 gram asetik anhidrit ile 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit maddesi ele geçirildi. Kimyasal maddelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.