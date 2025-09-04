Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 34 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Ağustos-4 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid, 1,14 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 29'u hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde

Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.