Van'da 26 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, ilçedeki bir ikamette arama yapıldı.

Aramada 26 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.