Van'da geçen ay 177 kilo 668 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Van'da yapılan narkotik operasyonlarında 177 kilo 668 gram uyuşturucu madde ve 1085 adet uyuşturucu hap yakalandı. 190 şüpheli gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınan 190 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

