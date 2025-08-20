Van'da TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Van'da açılan yaz okulunun kapanış programı yapıldı.

Van Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler, Filistin'in geleneksel dansı "dabke" gösterisi yaptı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Balcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimizle bu enerjiyi paylaşıyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan TÜGVA İl Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye'de güzel işler oluyor. Van'da da güzel işler oluyor, güzel şeyler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlarımızın desteğiyle ekip arkadaşlarımızla beraber Van'ımızda eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültüre ve daha birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Bunlar niye oluyor? Çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak ve hayallerini gerçekleştirsinler diye yapıyoruz??????."

Gençler ve çocuklar için önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Balcı, "Kentimizde önemli çalışmalar var, olmaya da devam edecek. Yapılan ve yapılmakta olan işler bittiğinde hayallerinizi daha güzel gerçekleştireceksiniz. Her zaman gençlerimizin yaptığı doğru ve güzel işlerde bir büyükleri ve abileri olarak onların yanında yer alacağımı belirtmek isterim." dedi.

"Bu gençlik konuşacak ve yazacak"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise Van'da yaz okullarında 32 bin öğrenciyi ağırladıklarını belirtti.

Türkiye genelinde 429 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Beşinci, "Bizleri tercih eden annelere ve babalara çok teşekkür ediyorum. Zincirler kırıldı, prangalar çözüldü ve Ayasofya açıldı. Ayasofya açılırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere çok önemli bir hedef gösterdi. Aynen şöyle söyledi: 'Ayasofya'nın açılışı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.' Allah sizlerden razı olsun. Bu gençlik konuşacak ve yazacak, hakikati dünya okuyacak. Bir sabah aydınlık gelecek diyorum." ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de "Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Teknoloji Hamlesi liderliğindeki asıl amacı iyi insan, faydalı vatandaş yetiştirmek. Dünyaya merhameti getirecek bir nesil yetiştirmek. Şimdi Filistin'de görüyorsunuz. İnsanlığın yararına hizmet etmesi gereken teknoloji maalesef masum çocukların ve bebeklerin üzerine bomba olarak yağıyor. Gençler ve çocuklar, gelecekte milli teknoloji hamlesiyle teknolojiyi geliştirecek ve dünyaya merhamet getirerek. Gazze'deki, Filistin'deki ve dünyadaki tüm çocuklara sahip çıkacaksınız." diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, bu yaz kurslarında aldıkları eğitimlerin çocuklar ve gençlerin önünü aydınlatacağını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim okumanın büyük bir nimet olduğunu söyleyen Arvas, "TÜGVA bu nimete sebebiyet verdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Elinizde hem Türk hem de Filistin bayrakları var ve bir dua da Gazzeli kardeşlerimiz için yapmamız lazım. ya Rabbi merhametinle onlara merhamet eyle, zalimlere ve din düşmanlarına fırsat verme." dedi.

TÜGVA Van İl Temsilcisi Hamza Sığınç, "Bu yaz, TÜGVA saflarında yükselen her ses bu gür sedanın bir yankısıdır. Ülkenin dört bir yanında gençlerin gönlüne düşen her kıvılcım Allah'ın izniyle bir meşaleye dönüşecektir. Gençlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek sporla, ilimle, ahlakla ve kardeşlikle buluştu. Gençlerimizle birlikte yürüdük, birlikte öğrendik ve birlikte büyüdük." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol üyelerine hediye takdiminin yapıldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve vatandaşlar katıldı.