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Van'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Van'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Van'da bir hafif ticari aracın kamyonetle çarpıştığı kazada AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül hayatını kaybederken, yaralanan oğlu Mert Gönül de hastanede yaşamını yitirdi.

VAN'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül'ün oğlu Mert Gönül de yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Van- Hakkari kara yolu Kurubas Geçidi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, hayatını kaybetti. İsmail Gönül'ün kazada yaralanan oğlu Mert Gönül de bu sabah hastanede yaşamını yitirdi. Baba ile oğlu, Başkale ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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