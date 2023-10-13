Van'da Torbacılara Operasyon: 22 Gözaltı

VAN'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında, 22 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 6-12 Ekim'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 39,69 gram skunk, 18,64 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram esrar, 2,89 gram eroin ve 23 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından, 18'i hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.