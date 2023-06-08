Van'da 'torbacı' operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

?????? Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

?????? Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2-8 Haziran'da, gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7,93 gram esrar, 22,45 gram eroin, 29,31 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 9'u hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.