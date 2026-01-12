Haberler

Van'da 39 kilo 340 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde yapılan operasyonla bir tırda 39 kilo 340 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van'ın Edremit ilçesinde bir tırda 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Edremit uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 68 parça halinde 39 kilo 340 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel


