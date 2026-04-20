Van'da terör soruşturmaları kapsamında 4 zanlı yakalandı

Van'da terör soruşturmaları kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12-19 Nisan'da yürütülen çalışmalarda, iki terör örgütü PKK/KCK, bir FETÖ ve bir dini istismar eden terör örgütleri zanlısı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.