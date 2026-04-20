Van'da terör soruşturmaları kapsamında 4 zanlı yakalandı
Van'da yapılan terör soruşturmaları kapsamında, PKK/KCK, FETÖ ve dini istismar eden gruplara ait 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Bu kapsamda 12-19 Nisan'da yürütülen çalışmalarda, iki terör örgütü PKK/KCK, bir FETÖ ve bir dini istismar eden terör örgütleri zanlısı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu