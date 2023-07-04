Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen ay terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 32 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.