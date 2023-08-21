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Van'da terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 14-20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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