Van'da terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 14-20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 5 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.