Van'da Tanker ile Çarpışan Aile Toprağa Verildi

Van'da Tanker ile Çarpışan Aile Toprağa Verildi
Van'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Alihan ve Aysel Karay çifti ile kızları Gülşen Han'ın cenazeleri, Yüksekova'da gözyaşları içerisinde defnedildi. Kazada yaralanan diğer aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

VAN'da tanker ile çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Alihan (55) ve Aysel Karay (60) çifti ile kızları Gülşen Han'ın (40) cenazeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden Mehmet Emin Doma yönetimindeki 35 ABC 263 plakalı tanker ile karşı yönden gelen Alihan Karay yönetimindeki 34 FNY 206 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Alihan Karay ile eşi Aysel Karay ve kızları Gülşen Han yaşamını yitirdi, Selma, Dilan ve Derin Karay ile Eymen Han ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Karay çifti ile kızları Gülşen Han'ın cenazeleri Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güldere köyüne getirilen çift ile kızları, köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yüksekova Belediye Eş başkanları Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yakınları ve vatandaşlar katıldı

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü Doma'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
