Haberler

Van'da farklı suçlardan aranan 158 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da yapılan asayiş operasyonlarında farklı suçlardan aranan 158 kişi yakalandı ve bunlardan 61'i cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Mart -5 Nisan tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 158 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 194 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, ruhsatsız tüfek, 13 fişek, 10 sikke, 30,5 gram sentetik uyuşturucu, 37,79 gram esrar, 5,8 gram skunk, 12 uyuşturucu hap ve 6,9 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

