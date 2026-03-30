Van'da farklı suçlardan aranan 180 kişi yakalandı

Van'da yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında 180 kişi yakalandı. Bu kişilerden 73'ü, toplamda 164 yıl 4 ay 29 gün hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 22-29 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 180 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 164 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, delici kesici alet, 42 sentetik hap, 30,50 gram esrar, 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca kumar amaçlı oyun oynandığı tespit edilen 2 işletmede 56 kişiye 649 bin 824 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
