Van'da Suç Çetelerine Operasyon: 228 Kişi Yakalandı

Van'da Suç Çetelerine Operasyon: 228 Kişi Yakalandı
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Van'da yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalanırken, bunlardan 94'ü cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı, 94'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 14-27 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 94'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda AK-47 tüfek, 2 AK-47 şarjörü, 116 AK-47 fişeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 231 fişek, 4 tüfek, 95 tüfek fişeği ve çalıntı araç ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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