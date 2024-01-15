Van'da soğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu
Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 9 dereceye düştü. Van-Özalp kara yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu ve güzel görüntüler oluştu.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 9 derece olurken, Van- Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti de kısmen dondu. Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki göletin donmuş yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.