Van'da sivri sinek türlerine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, kış aylarında sivrisineklerin barınma ve üreme ihtimali bulunan alanlarda çalışma yürütüyor.

Ekipler, rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri, köprü altları ve fosseptik çukurları da dumanlama yöntemiyle ilaçlıyor.

Mevsim boyunca devam edecek ilaçlama çalışmalarıyla sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılarak yaz aylarında popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor.