Haberler

Van'da sivri sinek türlerine karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, kışlak ilaçlama çalışmaları ile sivrisineklerin üreme alanlarını azaltmayı hedefliyor. İlaçlama ekipleri, rögarlar ve çöp konteynerleri gibi alanlarda dumanlama yöntemiyle ilaçlama yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, kış aylarında sivrisineklerin barınma ve üreme ihtimali bulunan alanlarda çalışma yürütüyor.

Ekipler, rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri, köprü altları ve fosseptik çukurları da dumanlama yöntemiyle ilaçlıyor.

Mevsim boyunca devam edecek ilaçlama çalışmalarıyla sivrisineklerin üreme alanlarının azaltılarak yaz aylarında popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani