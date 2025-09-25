Haberler

Van'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile iki oğlu Sinan ve Osman Özcan'ın cenazeleri toprağa verildi. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı ve aileler arasında husumet olduğu belirtildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen anne ve iki oğlunun cenazeleri, toprağa verildi.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan'ın (45) cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Namazın kılınmasının ardından İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.

Polis ekipleri, Adli Tıp Kurumu önünde ve mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. İki aile arasında husumet bulunduğu, anne ve iki oğlunun husumeti sonlandırmak için görüşmeye gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
van
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.