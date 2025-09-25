Van'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile iki oğlu Sinan ve Osman Özcan'ın cenazeleri toprağa verildi. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı ve aileler arasında husumet olduğu belirtildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen anne ve iki oğlunun cenazeleri, toprağa verildi.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan'ın (45) cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Namazın kılınmasının ardından İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.
Polis ekipleri, Adli Tıp Kurumu önünde ve mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. İki aile arasında husumet bulunduğu, anne ve iki oğlunun husumeti sonlandırmak için görüşmeye gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi.