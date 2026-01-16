Haberler

Van'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Güncelleme:
Başkale ilçesinde yapılan operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüpheli C.A. gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Atlılar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçiren ekipler, şüpheli C.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
