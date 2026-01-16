Van'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Atlılar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 3 şarjör ele geçiren ekipler, şüpheli C.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.