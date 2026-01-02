Haberler

Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli silah kaçakçılığından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kalaşnikov tüfeği, el bombası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Ekecek ve Yeni mahallelerinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramalarda kalaşnikov piyade tüfeği, M45 marka tüfek, 2 el bombası, ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çamlık Mahallesi'nde yürütülen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında da gümrük kaçağı eşya ve malzeme bulundu, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
