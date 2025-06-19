Van'da Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Van'da Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi
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Van'ın Çaldıran ilçesinde, 'Kültür Sanat Van Projesi' kapsamında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programda öğretmenler ve öğrenciler duygusal anlar yaşattı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Valilik tarafından başlatılan" Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuduğu ve türküler seslendirdiği programda, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

Kaymakam Süleyman Bakan, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa, Hakim Burcu Bozdoğan Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, öğretmen ve öğrencileriler katıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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