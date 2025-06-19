Van'da Şiir ve Müzik Dinletisi Düzenlendi

Van'ın Çaldıran ilçesinde şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

Valilik tarafından başlatılan" Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonunda etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmen ve öğrencilerin şiir okuduğu ve türküler seslendirdiği programda, katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

Kaymakam Süleyman Bakan, programda yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Programa, Hakim Burcu Bozdoğan Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, öğretmen ve öğrencileriler katıldı.