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Van'da sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz eyleme" bu haftada da devam etti.

Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz eyleme" bu haftada da devam etti.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Bir süre sessiz bekleyen sağlık çalışanları adına açıklama yapan doktor Muhammed Enes Biçer, insanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlendirdiğini belirten Biçer "Saldırılar, 148 gündür soykırımdan başka hiçbir kelime ile anlatılmayacak boyutlarda bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. 13 bini çocuk olmak üzere 30 binden fazla Gazzeli şehit oldu. 70 binden fazla kardeşimiz yaralandı. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini tekrar tekrar gözler önüne sermemiz ve gündemimizde tutmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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