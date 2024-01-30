Van'da Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri Semineri Düzenlendi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce, "Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen seminerde, kadınlar rahim ağzı kanseri hakkında bilgilendirildi.

Seminerde, Doç. Dr. Yunus Emre Purut ve Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı, kadınlara erken kanser teşhisin önemi, rahim ağzı kanseri aşısı, kadın sağlığı, üreme sağılığı ve gerekli taramalar hakkında bilgi verdi.

Seminere, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Taha Bostanci, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve kadınlar katıldı.