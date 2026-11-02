Van'da rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA