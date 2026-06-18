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Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerini sürdürdü

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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam etti. Aileler, evlatlarına teslim ol çağrısı yaparken, mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kardeşi için eyleme katılan Abdullah Arslan, yıllardır kardeşinin yolunu gözlediklerini söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Arslan, "Kardeşime çağrıda bulunuyorum, gelsin artık yeter. Onu çok özledik. Onu kandırdılar. Gelin teslim olun. Zaten süreç başladı. İnşallah başarıya ulaşır. Seni bekliyoruz. İnşallah bizi ararsın, gelirsin evine. Annem hasta, seni görsün kardeşim." diye konuştu.

Mehmet Sıddık Çiftçi ise mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Biz evladımızı istiyoruz. Bir daha annelerin ağlamasını istemiyoruz. Oğlum inşallah devletine teslim olacak." dedi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
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