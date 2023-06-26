Van'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonları

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.