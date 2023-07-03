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Van'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Van'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 şüpheli yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Van PKK Güncel Haberler

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