Van'da PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 1 PKK/KCK şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.